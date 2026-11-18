Украина ежемесячно несет серьезные потери на фронте. Соответствующее сообщение разместила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

По ее данным, "Украина каждый месяц теряет от 25 000 до 27 000 солдат убитыми и ранеными".

Мендель отметила, что Киев продолжает терять территории, несмотря на утверждения Зеленского. "Российские войска почти ежедневно захватывают новые территории", - указала она, обратив внимание, какую цену страна вынуждена платить за нынешнюю "тупиковую ситуацию".

Кроме того, Мендель заявила о других негативных последствиях для Украины, в частности о систематическом уничтожении энергетической инфраструктуры и логистических центров, предстоящем тяжелом зимнем периоде, гуманитарном кризисе и миллионах беженцев, сообщает ТАСС.