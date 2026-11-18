Трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будет содержательной, особенно с учетом мировой ситуации. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков при общении с журналистами, передает ТАСС.
Путин встретился с премьер-министром Японии
18 ноября 2026 / 19:04
Состоялась первая краткая встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС
18 ноября 2026 / 15:07
Политолог Журавлев: Зеленский считает, что Трамп ему больше не хозяин
18 ноября 2026 / 13:48
Политика
Ушаков: лидерам России, США и Китая есть что обсудить с учетом ситуации в мире
18 ноября 2026 / 17:14
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будет содержательной, особенно с учетом мировой ситуации. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков при общении с журналистами, передает ТАСС.
"Три лидера - им есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире", - указал он.
Вместе с тем в комментарии "Вестям" Ушаков отметил, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп в ходе предстоящей встречи вряд ли обойдутся без дискуссии по украинскому урегулированию.
"Я думаю, что без дискуссии по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли украинский вопрос включен в повестку встречи.
Теги:
Также по теме:
18.11.2026 20:32Встреча лидеров России, США и Китая пройдет с участием делегаций
18.11.2026 17:47Президент РФ пообщался "на ногах" с лидерами Мексики и Индонезии
17.11.2026 14:16Новым послом Японии в России назначен Хидэки Уяму
17.11.2026 11:18В Шэньчжэне начинается Деловой саммит АТЭС
16.11.2026 20:59Путин и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 18 ноября
16.11.2026 13:30Названы темы встречи лидеров России, США и Китая на АТЭС
Актуально