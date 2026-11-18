Трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будет содержательной, особенно с учетом мировой ситуации. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков при общении с журналистами, передает ТАСС .

Трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будет содержательной, особенно с учетом мировой ситуации. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков при общении с журналистами, передает ТАСС.

"Три лидера - им есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире", - указал он.

Вместе с тем в комментарии "Вестям" Ушаков отметил, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп в ходе предстоящей встречи вряд ли обойдутся без дискуссии по украинскому урегулированию.

"Я думаю, что без дискуссии по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли украинский вопрос включен в повестку встречи.