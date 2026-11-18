Релиз игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games начался в мире - для начала в Новой Зеландии, где уже наступило 19 ноября. Поиграть можно на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщает ТАСС .

Релиз игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games начался в мире - для начала в Новой Зеландии, где уже наступило 19 ноября. Поиграть можно на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с момента выхода GTA V до выхода новой титульной части серии прошло более 13 лет. Предзагрузка GTA VI началась 10 ноября. Открытый мир новой части в два и более раза превосходит карту GTA V. Теперь игроки исследуют на карте штат Леонида.

В трейлерах можно наблюдать существенное улучшение графики, уникальных скриптов и чувствительности самого вымышленного мира. Если в GTA V было три главных героя, то в новой части Rockstar сделала "криминальный дуэт" из Джейсона Дюваля и Лусии Каминос.

Grand Theft Auto - одна из самых коммерчески успешных медиафраншиз в индустрии видеоигр. Формированию культового статуса способствовало сочетание беспрецедентной игровой свободы, глубокой социальной сатиры и продуманной детализации виртуального мира.