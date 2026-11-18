Президент России Владимир Путин после церемонии фотографирования перед торжественным приемом от имени председателя КНР Си Цзиньпина кратко пообщался \"на ногах\" с лидерами Мексики и Индонезии, сообщает ТАСС.
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Политика
Президент РФ пообщался "на ногах" с лидерами Мексики и Индонезии
18 ноября 2026 / 17:47
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин после церемонии фотографирования перед торжественным приемом от имени председателя КНР Си Цзиньпина кратко пообщался "на ногах" с лидерами Мексики и Индонезии, сообщает ТАСС.
Глава российского государства обменялся рукопожатием и парой фраз с президентом Индонезии Прабово Субианто. Кроме того, Путин побеседовал с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
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