Президент России Владимир Путин после церемонии фотографирования перед торжественным приемом от имени председателя КНР Си Цзиньпина кратко пообщался \"на ногах\" с лидерами Мексики и Индонезии, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин после церемонии фотографирования перед торжественным приемом от имени председателя КНР Си Цзиньпина кратко пообщался "на ногах" с лидерами Мексики и Индонезии, сообщает ТАСС.

Глава российского государства обменялся рукопожатием и парой фраз с президентом Индонезии Прабово Субианто. Кроме того, Путин побеседовал с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.