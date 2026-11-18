В больницах Европы распространяется опасная \"супербактерия\", устойчивая к препаратам. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В больницах Европы распространяется опасная "супербактерия", устойчивая к препаратам. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно его данным, в период с 2019 по 2025 год число случаев заражения пациентов устойчивыми к лечению штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae увеличилось на 72%. Отдельные штаммы демонстрируют абсолютную невосприимчивость почти ко всем антибиотикам, включая новейшие. Бактерия преимущественно поражает легкие, но также может вызывать заболевания других органов. Уровень летальности от болезней, вызванных штаммами этой бактерии, составляет около 40-70%, указывается в материале.

В ECDC обратили внимание, что для предупреждения распространения инфекции необходимо строгое соблюдение санитарных норм, таких как применение средств индивидуальной защиты и дезинфекция, сообщает ТАСС.