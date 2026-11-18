Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались во время торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС, сообщает ТАСС .

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались во время торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС, сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин и Трамп обменялись крепким рукопожатием и несколькими репликами. После этого Си Цзиньпин пригласил их занять свои места для совместного фотографирования.

Мероприятие организовано на площадке Центра международных обменов Шэньчжэня на территории парка Сянмиху. В состав комплекса также входят Шэньчжэньский культурно-финансовый центр и Международный центр театрального искусства.

Ожидается, что в четверг Путин, Трамп и Си Цзиньпин примут участие в трехсторонней встрече. Переговоры станут восьмым очным контактом руководителей России и США за два президентских срока Трампа.