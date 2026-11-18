Президент Финляндии Александер Стубб подверг сомнению возможность мирного урегулирования конфликта на Украине до конца текущего года, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Президент Финляндии Александер Стубб подверг сомнению возможность мирного урегулирования конфликта на Украине до конца текущего года, сообщает газета Ilta-Sanomat.

"Я надеюсь, что это произойдет, но не думаю", - отметил он в ходе визита в Берлин 17 ноября.

Стубб также выразил мнение, что для проведения переговоров по разрешению украинского кризиса необходимы график и повестка дня, предусматривающая территориальные вопросы, прекращение огня и европейскую безопасность.

10-11 ноября в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Консультации были посвящены новой системе континентальной безопасности в постконфликтный период, сообщает ТАСС.