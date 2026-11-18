Президент Финляндии Александер Стубб подверг сомнению возможность мирного урегулирования конфликта на Украине до конца текущего года, сообщает газета Ilta-Sanomat.
Путин встретился с премьер-министром Японии
18 ноября 2026 / 19:04
Состоялась первая краткая встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС
18 ноября 2026 / 15:07
Политолог Журавлев: Зеленский считает, что Трамп ему больше не хозяин
18 ноября 2026 / 13:48
Политика
Стубб заявил, что не верит в завершение конфликта на Украине до конца года
18 ноября 2026 / 18:46
© AP Photo/ Thomas Padilla/ Pool/ТАСС
Президент Финляндии Александер Стубб подверг сомнению возможность мирного урегулирования конфликта на Украине до конца текущего года, сообщает газета Ilta-Sanomat.
"Я надеюсь, что это произойдет, но не думаю", - отметил он в ходе визита в Берлин 17 ноября.
Стубб также выразил мнение, что для проведения переговоров по разрешению украинского кризиса необходимы график и повестка дня, предусматривающая территориальные вопросы, прекращение огня и европейскую безопасность.
10-11 ноября в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Консультации были посвящены новой системе континентальной безопасности в постконфликтный период, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
18.11.2026 16:59Мендель заявила, Украина каждый месяц теряет до 27 тыс. солдат
17.11.2026 19:30Мирошник заявил о гибели 64 россиян за неделю из-за атак ВСУ
17.11.2026 17:14Песков заявил, что Россия против "передышек" по Украине
13.11.2026 16:15В Раде призвали к милитаризации школьного образования на Украине
Актуально