Гостей торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне угощали тремя видами вин и черной икрой, сообщает ТАСС.
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Общество
На приеме от имени Си Цзиньпина гостей угощают вином и черной икрой
18 ноября 2026 / 18:57
© Раптли/ ТАСС
Гостей торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне угощали тремя видами вин и черной икрой, сообщает ТАСС.
На кадрах прямой трансляции видно, что каждому гостю предлагается красное, белое и игристое вино, а также черная икра и легкие закуски. На каждом столе также размещена композиция из роз.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай во вторник. В Шэньчжэне он примет участие 18 и 19 ноября в мероприятиях саммита АТЭС. В четверг на полях форума состоится трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США.
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