Гостей торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне угощали тремя видами вин и черной икрой, сообщает ТАСС .

Гостей торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне угощали тремя видами вин и черной икрой, сообщает ТАСС.

На кадрах прямой трансляции видно, что каждому гостю предлагается красное, белое и игристое вино, а также черная икра и легкие закуски. На каждом столе также размещена композиция из роз.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай во вторник. В Шэньчжэне он примет участие 18 и 19 ноября в мероприятиях саммита АТЭС. В четверг на полях форума состоится трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США.