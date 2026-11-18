«Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты», заявил президент России Владимир Путин, выступая на Деловом саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономического сотрудничества». (АТЭС).

По словам президента, «на АТЭС приходится более 60 процентов мирового ВВП и 36 процентов населения, 50 процентов мировой торговли товарами и 35 процентов торговли услугами. В регион стекается более 60 процентов мировых прямых иностранных инвестиций, здесь сосредоточены ёмкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры.

Отмечу, что эти изменения в основном произошли благодаря развивающимся странам Азии. Они совершили гигантский прыжок вперёд. Из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций, сами задают долгосрочный вектор в сложнейшем машиностроении и робототехнике, в области цифрового развития, искусственного интеллекта.

Смотрите, за более чем 35 лет роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза: с 35 процентов в 1990 году до 61 в 2026-м. Именно здесь, в АТР, зародились те кардинальные перемены, которые, как волны, расходятся сейчас по всему миру.

На региональной модели наглядно видно, как утверждается более справедливая, демократическая и равноправная система мироустройства, как прежняя иерархическая и централизованная структура уступает место новым, разветвлённым горизонтальным связям.

Однако эти неотвратимые изменения, сдвиг центра тяжести в мировом экономическом балансе не всегда воспринимается адекватно. Вместо того, чтобы адаптироваться к этим возможностям, бывшие гегемоны вразрез с логикой честной конкуренции, а иногда, честно говоря, и в разлад со своей собственной выгодой, стремятся сдержать развитие тех, кто демонстрирует успехи и прогресс.

На этом фоне у стран региона растёт заинтересованность в укреплении собственного суверенитета, причём на трёх ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Только обеспечив его, этот суверенитет, можно сохранить самобытность и субъектность на мировой арене, самостоятельно определять своё будущее и модели развития.

Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили своё устрашающее воздействие. Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения всё ещё имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже неспособны. Пример тому провалившиеся попытки изолировать и нашу страну – Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введённых против нас карательных мер. Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания.

Подчеркну, в условиях тесной взаимосвязанности экономик искусственные барьеры в одном из звеньев цепочек добавленной стоимости приводят к издержкам по всем остальным участкам. Именно это мы наблюдаем в странах, которые сами активно вводят антироссийские или любые другие санкции. Например, Европейский союз не смог адаптироваться к ним, в том числе к добровольному отказу от нашего рынка, к перекрытию дешёвых и стабильных поставок российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали его процветание. Он теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе, в полный рост встаёт проблема бюджетных дефицитов, растёт долговая нагрузка, инфляция. Всё это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается.

И, напротив, внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией. В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10 процентов и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица – 2,3 процента. Под контролем находится инфляция, и государственный долг России – в пределах 17 процентов, один из самых низких в мире.

Кардинально изменилась валютная структура нашей торговли. Если ещё в 2021 году доля доллара и евро в оплате нашего экспорта составляла 85 процентов, то сейчас упала до девяти. Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру. Хочу при этом подчеркнуть: мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро – нам отказали в использования этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя.

Мы сохранили и даже нарастили своё присутствие в устойчивых нишах прибыльного бизнеса, смогли нарастить присутствие наших надёжных партнёров. А российская экономика не просто растёт, качественно меняется её структура. К слову, об этом свидетельствует состав российской бизнес-миссии и на нынешнем Деловом форуме. В неё входят не только руководители крупных компаний добывающего сектора, традиционной энергетики, тяжёлой промышленности, развитию потенциала которых мы по-прежнему уделяем большое внимание, но и в значительной степени здесь представлен наш высокотехнологичный, цифровой и финансовый сегмент экономики, агропромышленный комплекс, производители продукции с глубокой переработкой.

Для России АТР – это значимое торгово-экономическое направление. Если в 2014 году доля региона во внешнеторговом обороте нашей страны составляла более четверти, и мы тогда ставили себе ориентир довести её в перспективе до 40 процентов, то сегодня этот показатель уже превышает более половины торговли России – 53 процента со всем миром. То есть мы двигаемся даже большими, лучшими темпами, чем прогнозировали, чем намечали, и мы готовы дальше, не сбавляя темпов, развивать взаимовыгодное сотрудничество с участниками АТЭС, опираясь на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного взаимодействия.

Предлагаем в рамках АТЭС активизировать усилия по укреплению логистической взаимосвязанности и транспортного каркаса, которые бы в полной мере соответствовали глубинным изменениям мировой экономики, значительному росту экспортного потенциала стран АТР. Россия может здесь предоставить широкие возможности как сухопутных, так и морских транзитных перевозок. Для этого модернизируем ключевые железнодорожные магистрали на восточном направлении, такие как Транссиб и Байкало-Амурская железная дорога. Увеличиваются мощности торговых портов на Тихом океане, наращивается пропускная способность пограничных переходов, многие из которых уже работают в круглосуточном режиме. Создаются новые логистические хабы, последовательно расширяется инфраструктура Трансарктического транспортного коридора, включая его главную артерию – Северный морской путь, грузооборот по которому растёт из года в год.

Россия находится в авангарде цифровой трансформации. Наши две флагманские языковые модели входят в число лучших в мире. Российские платформы городских сервисов присутствуют в порядка 40 странах. Динамично растёт рынок интернет-торговли, российские маркетплейсы – в десятке крупнейших в мировом масштабе, а финансовые институты и банки занимают лидирующие позиции по качеству и удобству сервисов.

Подавляющее большинство государственных услуг в России уже оказывается в электронной форме. В целом цифровые платформы и искусственный интеллект, без преувеличения, совершают революцию в российском образовании, медицине, науке и в государственном управлении.

Мы готовы делиться своими компетенциями, выступать надёжным поставщиком современных решений, будь то платформенные механизмы, цифровые сервисы или спутниковая связь. Тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнёров, гарантируя при этом конфиденциальность и защиту чувствительной информации, национальный контроль за системами хранения, обработки и передачи данных. Вы сможете подробнее узнать о наших идеях и передовых разработках, посетив Форум будущих технологий, который пройдёт в России в феврале 2027 года. Приглашаем вас.

Россия также является одним из лидеров на мировом продовольственном рынке с экспортом в более чем 160 стран, в том числе занимает первое место в мире по объёму зарубежных поставок пшеницы и удобрений. Мы вносим и продолжим вносить ощутимый вклад в обеспечение как региональной, так и глобальной продовольственной безопасности и готовы наращивать объёмы и географию поставок продуктов питания, других основных видов сельхозпродукции и минеральных удобрений в рамках АТР.

Хотел бы отдельно остановиться на возможностях партнёрства с российским Дальним Востоком – нашим форпостом АТР. Здесь уже зарекомендовала себя, стала привлекательной для отечественного и иностранного капитала особая система преференций. Она включает в том числе территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Благодаря этим инструментам существенно выросли деловая активность и инвестиционный потенциал Дальнего Востока России, созданы современные производства и высокооплачиваемые рабочие места.

Новый этап развития макрорегиона начнётся 1 января 2027 года. Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики. Его ключевая задача – внедрить унифицированный комплексный подход к поддержке капиталовложений, что особенно важно, на всём дальневосточном и арктическом пространстве будет запущен особый правовой статус. Суть его – в быстрой беспрепятственной обкатке новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы и искусственный интеллект. Уверен, что бизнес-круги и инвесторы из экономик АТЭС в полной мере оценят возможности, которые открываются на российском рынке и, конечно, воспользуются им в том числе для тестирования своих инновационных решений».