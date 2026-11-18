Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре текущего года на бирже Comex опускалась ниже $3 750 за тройскую унцию впервые с 24 сентября 2025 года.
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Экономика
Цена золота впервые с 2025 года опускалась ниже $3 750
18 ноября 2026 / 19:13
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре текущего года на бирже Comex опускалась ниже $3 750 за тройскую унцию впервые с 24 сентября 2025 года.
По состоянию на 16:00 мск, стоимость драгметалла снижалась на 3,08% и торговалась на уровне $3 745,3 за тройскую унцию.
На 16:05 мск стоимость фьючерса замедлила снижение и находилась на отметке в $3 756,2 за тройскую унцию (-2,79%), свидетельствуют данные площадки.
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