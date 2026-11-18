Европейский союз планирует поставить Украине в 2027 году до 20 млн беспилотников, на которые пойдет более 60% военного финансирования сообщества. С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Европейский союз планирует поставить Украине в 2027 году до 20 млн беспилотников, на которые пойдет более 60% военного финансирования сообщества. С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Представляя дополнительную программу финансирования Киева в следующем году на €45 млрд, он указал, что из них €25 млрд составит военное финансирование, которое практически полностью пойдет в военно-промышленный комплекс ЕС на заказы оружия для Украины.

"Если в 2026 году беспилотники составляли порядка 30% наших поставок, то в 2027 году на них придется уже 62%", - отметил Кубилюс. По его словам, в целом ЕС должен поставить Украине до 20 млн дронов всех типов.

Вместе с тем еврокомиссар акцентировал внимание, что военные компании ЕС должны будут поставить вооружения Украине, запланированные на следующий год, "именно в 2027 году, а не в 2028 или в 2029 годах", сообщает ТАСС.