Власти Китая планируют обсудить с участниками саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) планы регионального взаимодействия ради совместного развития. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Xinhua.

"Я рассчитываю, что мы вместе с вами обсудим планы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будем сообща способствовать великому делу его развития", - сказал китайский лидер, выступая с тостом на приветственном ужине, организованном для участников 33-й неформальной встречи лидеров АТЭС.

Си Цзиньпин отметил, что 19 ноября он намерен обсудить меры по расширению взаимной открытости, вместе "рассмотреть направления для роста, опирающегося на инновации, расширить возможности для практического взаимодействия во всех областях".

Неформальная встреча лидеров АТЭС в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) проходит 18-19 ноября. Российскую делегацию на ней возглавляет президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.