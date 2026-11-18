В России началось клиническое применение вакцины от рака толстой кишки \"Онкопепт\". Об этом заявил замглавы ФМБА России Игорь Борисевич, выступая на сессии конгресса \"Инновационная практика: наука плюс бизнес\".
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Общество
В России началось клиническое применение вакцины от рака толстой кишки
18 ноября 2026 / 19:59
© Евгений Мессман/ ТАСС
В России началось клиническое применение вакцины от рака толстой кишки "Онкопепт". Об этом заявил замглавы ФМБА России Игорь Борисевич, выступая на сессии конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
"Конкретный пациент получил вакцину на основе неоантигенов раковых клеток. Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение", - указал специалист, сообщает ТАСС.
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