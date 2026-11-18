Ереван не присоединился к \"хартии\", отражающей \"ключевые принципы\" безопасности Европы, подписанной на саммите Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября, из-за формулировок, связанных с НАТО. На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте во время правительственного часа.

Ереван не присоединился к "хартии", отражающей "ключевые принципы" безопасности Европы, подписанной на саммите Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября, из-за формулировок, связанных с НАТО. На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте во время правительственного часа.

"Мы воздержались, поскольку там в большом объеме были ссылки на НАТО. А я уже четко заявлял о нашей позиции, что да, мы начали процесс по членству в Евросоюзе, но в нашей политике нет решения о вступлении в НАТО", - отметил он.

Пашинян уточнил, что по остальной части содержания было достаточно много приемлемого для Армении. По его словам, республика не будет брать на вооружение политику по присоединению к военно-политическому блоку. Премьер добавил, что партнеры по ЕС с пониманием отнеслись к такой позиции.

В минувшую пятницу в Дублине около 40 стран подписали "хартию", отражающую "ключевые принципы" безопасности Европы, которая представляет собой очередной антироссийский документ, принятый на саммите Европейского политического сообщества, сообщает ТАСС.