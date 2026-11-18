Россия, США и Китай согласовали списки делегаций, которые будут принимать участие в трехсторонней встрече лидеров - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
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Политика
Встреча лидеров России, США и Китая пройдет с участием делегаций
18 ноября 2026 / 20:32
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Россия, США и Китай согласовали списки делегаций, которые будут принимать участие в трехсторонней встрече лидеров - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
"Согласован круг лиц, которые будут участвовать в трехсторонней встрече с китайским лидером и с президентом США", - отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
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