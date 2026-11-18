Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) улетела в Китай на лечение после того, как Федеральная служба исполнения наказаний России вернула ее загранпаспорт. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС .

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) улетела в Китай на лечение после того, как Федеральная служба исполнения наказаний России вернула ее загранпаспорт. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом помиловал борющуюся с онкологией Чекалину, осужденную на условный срок по делу о незаконных крупных переводах за границу.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину, которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, к пяти годам лишения свободы условно. Ей был также назначен штраф в размере 763 573 551 рублей и в течение трех лет запрещено продвигать свой бренд в интернете. Кроме того, суд назначил блогеру пятилетний испытательный срок и установил ряд ограничений.

Приговор был обжалован. Мосгорсуд оставил его в силе. Чекалиной было отказано в разрешении выехать в КНР для лечения рака желудка четвертой стадии.