Французские военные, занимающиеся обучением военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обслуживанием техники на украинской территории, действуют в рамках миссии при посольстве республики. Об этом сообщила министр-делегат при Министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо в эфире радиостанции RMC .

Французские военные, занимающиеся обучением военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обслуживанием техники на украинской территории, действуют в рамках миссии при посольстве республики. Об этом сообщила министр-делегат при Министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо в эфире радиостанции RMC.

"На Украине при посольстве работает миссия по вопросам обороны. В ее составе есть также несколько военнослужащих и экспертов, которые могут приезжать и заниматься техническим обслуживанием сложной техники, например, самолетов Mirage или САУ Caesar, а также проводить целевую подготовку по работе с определенной техникой", - сказала она.

Рюфо отметила, что аналогичная военная миссия находилась на Украине и по линии Евросоюза.

Некоторое время назад радиостанция RFI со ссылкой на источники информировала о том, что французские военнослужащие по меньшей мере с лета текущего года тайно действуют на территории Украины. Рюфо, в свою очередь, подтвердила наличие действующих военнослужащих Франции на территории Украины, при этом заявила, что те якобы не участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ, сообщает ТАСС.