Таиланд за девять месяцев текущего года посетили 1,3 млн российских туристов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

Таиланд за девять месяцев текущего года посетили 1,3 млн российских туристов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

"Таиланд пользуется большой популярностью у россиян. В 2025 году страну с туристическими целями посетили почти 2 млн российских граждан. За девять месяцев 2026 года уже 1,3 млн", - отметил глава государства.

По его словам, представители двух стран координируют свои усилия на различных международных региональных площадках. "Конструктивно взаимодействуем в АТЭС в рамках Диалогового партнерства Россия - АСЕАН. Приветствуем участие Таиланда в работе БРИКС в качестве государства-партнера. Отношения двух стран развиваются по многим направлениям", - подчеркнул российский лидер.

Путин заверил, что рад обсудить все эти возможности и поговорить о том, что страны намерены делать в ближайшей перспективе, сообщает ТАСС.