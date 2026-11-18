Чехия не выдаст хоккеисткам сборной России визы на молодежный чемпионат мира. Об этом информировал сайт Чешского телевидения.
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Спорт
ТВ: Чехия не выдаст российским хоккеисткам визы на молодежный ЧМ
18 ноября 2026 / 21:38
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Чехия не выдаст хоккеисткам сборной России визы на молодежный чемпионат мира. Об этом информировал сайт Чешского телевидения.
"Российским спортсменкам будет отказано в посещении Чехии", - приводятся слова главы МВД страны Лубомира Метнара. Он обсудил ситуацию с администрацией Чешского хоккейного союза, который ранее решил бойкотировать матчи с российскими хоккеистами.
Руководство Чешского хоккейного союза уведомит Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе в выдаче виз спортсменкам из России.
Молодежное мировое первенство 2027 года среди женских команд примет Острава с 8 по 16 января. В октябре Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить команды России к международным соревнованиям, сообщает ТАСС.
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