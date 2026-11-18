Чехия не выдаст хоккеисткам сборной России визы на молодежный чемпионат мира. Об этом информировал сайт Чешского телевидения.

Чехия не выдаст хоккеисткам сборной России визы на молодежный чемпионат мира. Об этом информировал сайт Чешского телевидения.

"Российским спортсменкам будет отказано в посещении Чехии", - приводятся слова главы МВД страны Лубомира Метнара. Он обсудил ситуацию с администрацией Чешского хоккейного союза, который ранее решил бойкотировать матчи с российскими хоккеистами.

Руководство Чешского хоккейного союза уведомит Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе в выдаче виз спортсменкам из России.

Молодежное мировое первенство 2027 года среди женских команд примет Острава с 8 по 16 января. В октябре Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить команды России к международным соревнованиям, сообщает ТАСС.