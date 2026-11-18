Президент Польши Кароль Навроцкий подарил президенту США Дональду Трампу на его 80-летний юбилей янтарный трон. Об этом информировал телеканал TVN24, ссылаясь на осведомленные источники.
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Общество
TVN24: Навроцкий подарил Трампу янтарный трон
18 ноября 2026 / 21:47
© REUTERS/ Brian Snyder/ТАСС
Президент Польши Кароль Навроцкий подарил президенту США Дональду Трампу на его 80-летний юбилей янтарный трон. Об этом информировал телеканал TVN24, ссылаясь на осведомленные источники.
"В качестве подарка по случаю дня рождения Трампа был приобретен трон из янтаря", - рассказал один из собеседников телеканала. По его словам, информация об этом подарке держалась канцелярией Навроцкого "в строжайшей тайне".
Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года.
Вместе с тем глава бюро по международной политике в администрации президента Марчин Пшидач отметил, что янтарный трон был одним из двух подарков, которые Навроцкий передал американскому лидеру в июне, сообщает ТАСС.
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