Президент Польши Кароль Навроцкий подарил президенту США Дональду Трампу на его 80-летний юбилей янтарный трон. Об этом информировал телеканал TVN24 , ссылаясь на осведомленные источники.

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил президенту США Дональду Трампу на его 80-летний юбилей янтарный трон. Об этом информировал телеканал TVN24, ссылаясь на осведомленные источники.

"В качестве подарка по случаю дня рождения Трампа был приобретен трон из янтаря", - рассказал один из собеседников телеканала. По его словам, информация об этом подарке держалась канцелярией Навроцкого "в строжайшей тайне".

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года.

Вместе с тем глава бюро по международной политике в администрации президента Марчин Пшидач отметил, что янтарный трон был одним из двух подарков, которые Навроцкий передал американскому лидеру в июне, сообщает ТАСС.