Первая в истории трехсторонняя встреча глав России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа намечена примерно на 14:30 по местному времени (09:30 мск), сообщает ТАСС .

Первая в истории трехсторонняя встреча глав России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа намечена примерно на 14:30 по местному времени (09:30 мск), сообщает ТАСС.

Переговоры примет государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне. Здесь же в среду состоялась полноформатная двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры пройдут с участием делегаций - их состав уже определен. При этом работа над текстом возможного коммюнике еще продолжается.

Ушаков отметил, что продолжительность общения будут определять сами лидеры. По его словам, главы государств могут обсуждать широкий круг вопросов, в том числе конфликты, представляющие собой "нарывы" на теле мира.

По итогам работы на саммите АТЭС президент России планирует выйти к журналистам и рассказать о состоявшихся контактах.