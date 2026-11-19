Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия и комплекса \"Орешник\" является вынужденной мерой, принятой в условиях милитаризации государств ЕС. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью индийскому телеканалу CNN-News18 .

Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник" является вынужденной мерой, принятой в условиях милитаризации государств ЕС. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью индийскому телеканалу CNN-News18.

"Размещение тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник" - это вынужденная мера, которую Белоруссия приняла совместно со своим союзником - Россией. Наблюдая за степенью эскалации и той масштабной милитаризацией, которая развернулась во всех сопредельных странах, входящих в Евросоюз, мы были обязаны предпринять встречные шаги", - указал министр.

Рыженков отметил, что сегодня контингент НАТО в странах Балтии насчитывает порядка 30 тыс. военнослужащих. Польша объявила о планах создать крупнейшую армию в Европе, активно вооружается ФРГ. Современные виды вооружений закупаются на миллиарды долларов, члены НАТО наращивают оборонные расходы вплоть до 5% ВВП, подчеркнул он.

"Милитаризация по периметру нашей границы осуществляется такими темпами, что у нас возникают вполне серьезные вопросы касательно того, каково предназначение этого оружия. И когда в НАТО заявляют, что конфликт с Россией может стать неизбежным в 2029-2030 годах, у нас, безусловно, возникают вопросы. Сегодня конфликт с Россией может пройти только через нашу территорию или через территорию Украины", - сказал глава дипведомства.

Минск исходит из того, что наличие такого оружия в республике и гипотетически возможный неприемлемый ущерб для сопредельных государств естественным образом удержат их даже от самой мысли о нападении на Белоруссию, пояснил он. "И вместо закупки обычных вооружений на миллиарды долларов мы используем именно такой механизм защиты наших интересов", - заключил Рыженков, сообщает ТАСС.