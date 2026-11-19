Личный состав ракетных войск и артиллерии ВС РФ способствует внушительному повышению обороноспособности страны. Об этом сказано в приказе главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.

Личный состав ракетных войск и артиллерии ВС РФ способствует внушительному повышению обороноспособности страны. Об этом сказано в приказе главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.

"Сегодня личный состав ракетных войск и артиллерии самоотверженно выполняет свой воинский долг, в ходе специальной военной операции эффективно решает ответственные задачи по нанесению огневого поражения противнику, вносит неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны", - следует из текста документа.

Министр также выразил уверенность, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии продолжат успешно осваивать новые образцы вооружения и техники, надежно обеспечивать суверенитет и стратегическую безопасность государства.

"Выражаю признательность за верную службу и добросовестный труд. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо России!", - заключил он.

День ракетных войск и артиллерии отмечается 19 ноября, сообщает ТАСС.