Глава американской администрации Дональд Трамп в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал его своим другом.

Встреча президентов России и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября продлилась ориентировочно 35-40 минут, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, "эта встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом".

Путин и Трамп в ходе двусторонней встречи также "обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта".

Ушаков подчеркнул, что Путин по завершении встречи с Трампом вышел в отличном настроении.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «Трамп искренен в дружественных чувствах к российскому президенту, но через какое-то время он проникнется искренней дружбой, например к Зеленскому. Он искренен по отношению к Владимиру Путину, поскольку прошедшие переговоры по Украине дали тот результат, который он ожидал. Он остался доволен и любит всех тех, кто с ним соглашается. Но потом могут быть переговоры, которые не дадут то, что ожидал Трамп, и он перестанет любить. Вот такой г-н Трамп, переменчивый как ветер в мае».

По словам эксперта, «позитивная эмоциональная окраска дает свое дело. Переговоры в условиях взаимной симпатии, взаимного желания сделать что-то лучше идут, продуктивнее. А переговоры, которые в условиях конфронтации сторон, идут хуже и тяжелее. Но показала в свое время деятельность министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко, договориться можно в обоих случаях».