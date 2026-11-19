«Созидательное партнёрство с экономиками АТР – это стратегический курс России», заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании встречи лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как отметил президент, «мы полностью разделяем лозунг китайского председательства – построение Азиатско-тихоокеанского сообщества для совместного процветания.

Это масштабная задача, решать которую по силам именно АТЭС, как крупнейшему экономическому форуму нашего общего макрорегиона. В нынешних непростых условиях фрагментации мировой экономики, о чём только что в своём выступлении сказал коллега из Сингапура, множащихся вызовов и угроз её стабильности форум АТЭС должен задавать объединительный тон, выстраивать конструктивную повестку сотрудничества. Как раз на это нацелен подготовленный для нашего утверждения проект итоговой Шэньчжэньской декларации, который Россией поддерживается.

Можно с удовлетворением констатировать, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития, демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала. Совокупный экономический рост участников АТЭС, по прогнозам, в текущем году составит 4,8 процента, что значительно превышает общемировые показатели.

Подчеркну, созидательное партнёрство с экономиками АТР – это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие. Только за восемь месяцев этого года наш товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции. С государствами АСЕАН совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60 процентов.

Упомяну также о расширяющейся сети преференциальных соглашений стран региона с Евразийским экономическим союзом, в которые входят Россия и наши ближайшие соседи.

Наша страна активно продвигает флагманскую инициативу создания большого евразийского партнёрства, призванного обеспечить на континенте бесшовное экономическое пространство. Рассматриваем такое партнёрство в качестве интеграционного ядра в сопряжении механизмов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.

В Азиатско-Тихоокеанский регион направляются и российские энергоносители, и большие объёмы зерна и минеральных удобрений. И тем самым существенно мы способствуем поддержанию общерегиональной энергетической и продовольственной безопасности. Торговые партнёры всегда могут рассчитывать на надёжность, высокое качество и стабильность наших поставок.

Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал. В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию.

Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России, в приоритетном порядке развиваем передовые отрасли: цифровые технологии, искусственный интеллект, атомную энергетику. Как результат, за три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10 процентов, и по паритету покупательной способности наша страна уверенно входит в число ведущих экономик мира.

Новые перспективы для сотрудничества в рамках АТР открывает укрепление Россией транспортного транзитного каркаса на основе Восточного полигона железных дорог нашей страны, мультимодального коридора Север – Юг и Северного морского пути. И мы приглашаем все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов. Некоторые наши партнёры уже приступили к этой работе. Мы это приветствуем и будем всячески поддерживать.

Россия заинтересована в самом тесном взаимодействии с участниками форума в наукоёмких отраслях. Это касается, в частности, мирного атома, где мы не только занимаем лидирующие позиции, но и активно работаем в регионе со многими нашими партнёрами.

Мы также готовы делиться с партнёрами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта, причём на условиях, позволяющих – и это очень важно, хочу это подчеркнуть – гарантировать суверенитет и сохранность данных.

В заключение хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Россия будет и далее принимать деятельное участие в работе АТЭС».