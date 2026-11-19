«Три наших государства объединяет не только статус стран – победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонняя встрече президента России, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«Три наших государства объединяет не только статус стран – победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонняя встрече президента России, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Как отметил российский лидер, «мы стояли у истоков создания Организации Объединённых Наций, поэтому на наших плечах – задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной Организации, включая Устав ООН и закреплённые в нём принципы.

Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую. У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера ещё с Председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе Президента Соединённых Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече.

У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности: это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и так далее.

Со своей стороны убеждён, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов».