Движение поездов по Крымскому мосту после атаки будет восстановлено примерно с 16:00 мск в четверг. Соответствующее сообщение разместил глава Республики Крым Сергей Аксенов в \"Максе\" .

Движение поездов по Крымскому мосту после атаки будет восстановлено примерно с 16:00 мск в четверг. Соответствующее сообщение разместил глава Республики Крым Сергей Аксенов в "Максе".

"Наши железнодорожники прилагают героические усилия для нейтрализации последствий вражеской атаки", - указал глава региона. Он также призвал следить за официальными данными Министерства транспорта Республики Крым обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров.

"У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы со всем справимся. Крым с Россией навсегда!" - подчеркнул Аксенов.

16, 17 и 18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Крымскому мосту при помощи БПЛА, есть повреждения конструкции сооружения. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Предварительно, пострадавших нет. Движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста приостановлено, сообщает ТАСС.