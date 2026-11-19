Встречу в Китае лидеров России, США и КНР можно назвать историческим событием по крайней мере потому, что никогда прежде таких встреч, в таком формате не было.

Встречу в Китае лидеров России, США и КНР можно назвать историческим событием по крайней мере потому, что никогда прежде таких встреч, в таком формате не было.

Ждать каких-либо серьезных решений от первой встречи, вероятно, преждевременно. Все-таки у трех мировых держав есть множество политических и экономических разногласий, и каждая страна имеет свои интересы на этом саммите.

Общей темой, в которой лидерам РФ, США и КНР было бы проще всего прийти к согласию является ядерное сдерживание. Трамп заявляет, что угрозу для Америки представляет ядерная программа Ирана и других стран. Естественно, Соединенные Штаты заинтересованы в большем взаимодействии в вопросах ядерных программ России и Китая, которые развивались всегда самостоятельно и без какого-либо контроля со стороны США. Контроль над ядерными вооружениями – важнейшая тема трехсторонней встречи.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f941551c6c6abc39436eb3b51c0c4992/