Американский актер Ларри Поиндекстер, известный по участию в проектах \"Друзья\", \"Санта-Барбара\" и \"Как я встретил вашу маму\", скончался на 67-м году жизни в результате ДТП. Об этом информировал портал Deadline .

Американский актер Ларри Поиндекстер, известный по участию в проектах "Друзья", "Санта-Барбара" и "Как я встретил вашу маму", скончался на 67-м году жизни в результате ДТП. Об этом информировал портал Deadline.

Сообщается, что Поиндекстера сбил автомобиль, когда он переходил улицу в Лос-Анджелесе. По данным портала, актер был госпитализирован с переломами ребер, ему была назначена операция, но утром 18 ноября он внезапно умер.

Deadline отмечает, что карьера Поиндекстера продолжалась более 40 лет, за это время он исполнил роли почти в 200 фильмах и телевизионных проектах. Кроме того, в 1990-х годах он был вокалистом кантри-группы The High Lonesome, передает ТАСС.