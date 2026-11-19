Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии Московской биржи 19 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня опускается.
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Экономика
Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
19 ноября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии Московской биржи 19 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня опускается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,11% и торговались на уровне 2 467,16 и 945,19 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 1,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,2975 рубля.
На 9:35 мск, индекс Мосбиржи перешел к росту и составлял 2 471,91 пункта (+0,08%), индекс РТС находился на уровне 947,01 пункта (+0,08%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,287 рубля (-2,55 копейки).
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