Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ликвидировать барьеры для торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С соответствующим заявлением он выступил на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ликвидировать барьеры для торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С соответствующим заявлением он выступил на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

По словам китайского лидера, "необходимо приложить усилия для согласования различных экономических и торговых соглашений в регионе, содействия развитию торговли и инвестиций, а также цифровизации, и снижения барьеров для торговли и инвестиций".

Он отметил, что Китай во взаимодействии с экономиками АТЭС намерен последовательно формировать региональную зону свободной торговли.

"Важно активизировать политический диалог по вопросам зоны свободной торговли, осуществлять обмен опытом и продвигать техническое сотрудничество, чтобы помочь соответствующим сторонам укрепить потенциал для участия в торгово-экономических соглашениях, отвечающих высоким стандартам", - указал Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.