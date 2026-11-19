Государственный переворот 2014 года на Украине был фактически режиссирован США, без поддержки американских государственных структур его бы не произошло. С таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск в интервью газете The New York Times (NYT).

Государственный переворот 2014 года на Украине был фактически режиссирован США, без поддержки американских государственных структур его бы не произошло. С таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск в интервью газете The New York Times (NYT).

"Американцы организовали переворот с тем, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это агрессивное действие, и без помощи Госдепартамента и других ведомств этого бы не произошло", - отметил миллиардер.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот после трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции. От власти был отстранен президент Украины Виктор Янукович. Население юго-восточных областей, по большей части русскоязычное, отказалось поддерживать новые украинские власти. В Крыму был проведен референдум, по итогам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав РФ, сообщает ТАСС.