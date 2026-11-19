Стратегическим курсом России является созидательное партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС.

Стратегическим курсом России является созидательное партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС.

"Созидательное партнерство с экономиками АТР является стратегическим курсом России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим весомый вклад в его материальное благополучие", - отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия входит в число ведущих экономик мира по паритету покупательной способности. По его словам, "Россия стремится оставаться открытой миру и параллельно усиливает свой экономический потенциал".

Глава государства также заверил, что торговые партнеры неизменно могут рассчитывать на надежность и высокое качество поставок из России.

"В Азиатско-Тихоокеанский регион направляются российские энергоносители, крупные объемы зерна и минеральных удобрений. И тем самым мы существенно способствуем поддержанию общерегиональной энергетической и продовольственной безопасности", - указал он.

Кроме того, российский лидер заявил, что Москва продвигает инициативу Большого Евразийского партнерства для создания на континенте бесшовного экономического пространства. Россия рассматривает его как интеграционное ядро, связывающее механизмы ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, добавил он, сообщает ТАСС.