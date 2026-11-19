Одним из заметных итогов саммита АТЭС можно назвать то, что в Китае удалось собрать ведущих лидеров государств. Состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Проходит трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР.

Одним из заметных итогов саммита АТЭС можно назвать то, что в Китае удалось собрать ведущих лидеров государств. Состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Проходит трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР.

Такие встречи дают возможность главам государств заявить свои позиции и, может быть, согласовать их, по важнейшим вопросам мирового политического и экономического развития.

Мы пока не услышали о принятии каких-то прорывных решений, но можно с уверенностью говорить о том, что сам факт встреч лидеров крупнейших государств говорит о том, что отношения налаживаются и диалог развивается.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/8e3897d313f800158c21224e4a6f6dce/