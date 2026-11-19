Великобритания передаст Украине более 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов вглубь России. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернэма в преддверии намеченной на 19 ноября в Берлине встречи \"коалиции желающих\".

Великобритания передаст Украине более 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов вглубь России. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернэма в преддверии намеченной на 19 ноября в Берлине встречи "коалиции желающих".

Отмечается, что Бернэм на этой встрече планирует объявить о выделении ударных беспилотников, способных нести тяжелые боеголовки и преодолевать расстояние более 1 тыс. км. Они будут включены в пакет помощи в размере £260 млн. По утверждению Лондона, это позволит Киеву "наносить удары по объектам военного производства и другим целям далеко за линией фронта".

Вместе с тем, согласно заявлению, Великобритания намерена наладить производство и поставки Киеву морских, логистических и разведывательных беспилотников.

Кроме того, в канцелярии Бернэма сообщили, что Лондон начал поставки на Украину многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM). В марте прошлого года британская промышленность и Украина заключили сделку на £1,6 млрд, в соответствии с которой Киеву будет отгружено свыше 5 тыс. ракет LMM, сообщает ТАСС.