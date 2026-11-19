Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС ударили по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ
19 ноября 2026 / 13:14
© Минобороны России/ТАСС
Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам, местам производства, хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148 районах", - указали в МО РФ.
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