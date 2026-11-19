Президент США Дональд Трамп в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным назвал его своим другом.
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Политика
Трамп при общении с Путиным назвал его своим другом
19 ноября 2026 / 13:29
© Russian Pool/ Reuters TV via REUTERS/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным назвал его своим другом.
"Кто это? Это мой друг", - с улыбкой сказал Трамп, направляясь в сторону президента РФ. "Рад вас видеть", - дважды отметил американский лидер, пожимая руку Путину.
Краткие контакты Путина и Трампа состоялись в Шэньчжэне в преддверии трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС.
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