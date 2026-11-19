Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич не думает, что военный конфликт между Россией и странами альянса может произойти в ближайшем будущем.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич не думает, что военный конфликт между Россией и странами альянса может произойти в ближайшем будущем.

"Я не считаю конфликт неизбежным или неотвратимым", - отметил он в интервью газете La Stampa.

Вместе с тем генерал заявил о необходимости поддержания открытых каналов связи между сторонами для устранения возможных недопониманий и обеспечения прозрачности.

Кроме того, Гринкевич, участвовавший в трехсторонних консультациях между Россией, Украиной и США в столице ОАЭ, согласился с тем, что государствам Европы необходим прямой диалог с РФ.

Российское руководство не раз опровергало домыслы о том, что РФ может напасть на страны НАТО к 2030 году. Президент России Владимир Путин еще в прошлом году заявил о готовности "зафиксировать договоренность о взаимном ненападении с государствами Запада", сообщает ТАСС.