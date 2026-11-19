Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что для процветания Азиатско-Тихоокеанского региона нужен мир на Корейском полуострове.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что для процветания Азиатско-Тихоокеанского региона нужен мир на Корейском полуострове.

"Полагаю, что все согласятся с тем, что мир и стабильность на Корейском полуострове являются необходимым условием для совместного процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил он, выступая на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Ли Чжэ Мён также выразил надежду на возобновление диалога с Пхеньяном и на "установление прочного режима мира" вместо перемирия, которым закончилась Корейская война (1950-1953 гг.).

Кроме того, в своем выступлении он затронул тему искусственного интеллекта (ИИ) и демографических изменений в государствах Восточной Азии, сообщает ТАСС.