Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что для процветания Азиатско-Тихоокеанского региона нужен мир на Корейском полуострове.
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Политика
Ли Чжэ Мён: мир на Корейском полуострове необходим для региона
19 ноября 2026 / 13:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что для процветания Азиатско-Тихоокеанского региона нужен мир на Корейском полуострове.
"Полагаю, что все согласятся с тем, что мир и стабильность на Корейском полуострове являются необходимым условием для совместного процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил он, выступая на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
Ли Чжэ Мён также выразил надежду на возобновление диалога с Пхеньяном и на "установление прочного режима мира" вместо перемирия, которым закончилась Корейская война (1950-1953 гг.).
Кроме того, в своем выступлении он затронул тему искусственного интеллекта (ИИ) и демографических изменений в государствах Восточной Азии, сообщает ТАСС.
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