Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время двусторонней встречи обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и двусторонние отношения. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
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Политика
Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили украинский конфликт
19 ноября 2026 / 14:14
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время двусторонней встречи обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и двусторонние отношения. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
"Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Безусловно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта", - сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что общение Путина и Трампа продлилось ориентировочно 35-40 минут.
Вместе с тем, по его словам, встреча президентов носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом Россия - КНР - США, сообщает ТАСС.
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