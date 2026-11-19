Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время двусторонней встречи обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и двусторонние отношения. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время двусторонней встречи обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и двусторонние отношения. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Безусловно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта", - сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что общение Путина и Трампа продлилось ориентировочно 35-40 минут.

Вместе с тем, по его словам, встреча президентов носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом Россия - КНР - США, сообщает ТАСС.