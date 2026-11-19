Великий государственный хурал Монголии (парламент) одобрил прошение президента Ухнаагийн Хурэлсуха о досрочной отставке. Соответствующее предложение поддержали 96 из 104 парламентариев, участвовавших в голосовании, сообщает ТАСС .

Великий государственный хурал Монголии (парламент) одобрил прошение президента Ухнаагийн Хурэлсуха о досрочной отставке. Соответствующее предложение поддержали 96 из 104 парламентариев, участвовавших в голосовании, сообщает ТАСС.

В начале заседания Ухнаагийн Хурэлсух призвал депутатов принять его отставку, чтобы он в качестве рядового гражданина смог доказать свою невиновность в приписываемых ему коррупционных преступлениях.

В них президента и ряд должностных лиц обвиняет бывший мэр Улан-Батора и экс-министр юстиции и внутренних дел Хишгээгийн Нямбаатар. Он на своих страницах в соцсетях не раз обращал внимание на связь главы государства и других чиновников со скандальным делом группы компаний "Бодь интернэшнл", победившей в тендере на строительство железной дороги на границе с Китаем.

Кроме того, экс-мэр обвинял Хурэлсуха во владении элитной недвижимостью и коллекцией дорогих автомобилей. После этого отставки президента потребовала парламентская фракция ведущей оппозиционной силы Монголии - Демократической партии (ДП). Во вторник глава государства объявил о намерении досрочно покинуть свой пост.

Очередные президентские выборы в Монголии должны были пройти летом 2027 года, но в связи с первой в истории страны добровольной отставкой президента избирательная кампания может начаться раньше. Обязанности главы государства будет временно выполнять спикер парламента Сандагийн Бямбацогт.