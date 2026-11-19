США должны действовать правильно в связанном с Тайванем вопросе, чтобы избежать серьезных потрясений в отношениях с Китаем. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин при общении с американским президентом Дональдом Трампом.

США должны действовать правильно в связанном с Тайванем вопросе, чтобы избежать серьезных потрясений в отношениях с Китаем. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин при общении с американским президентом Дональдом Трампом.

"В вопросе Тайваня американские власти должны последовательно действовать правильно, чтобы избежать серьезных потрясений в отношениях между Пекином и Вашингтоном", - цитирует его агентство Xinhua.

Трамп, со своей стороны, отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

Встреча состоялась на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, сообщает ТАСС.