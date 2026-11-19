США должны действовать правильно в связанном с Тайванем вопросе, чтобы избежать серьезных потрясений в отношениях с Китаем. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин при общении с американским президентом Дональдом Трампом.
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Политика
Си Цзиньпин отметил, что США должны действовать правильно в вопросе Тайваня
19 ноября 2026 / 14:44
© Doug Mills/ Pool Photo via AP/ТАСС
США должны действовать правильно в связанном с Тайванем вопросе, чтобы избежать серьезных потрясений в отношениях с Китаем. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин при общении с американским президентом Дональдом Трампом.
"В вопросе Тайваня американские власти должны последовательно действовать правильно, чтобы избежать серьезных потрясений в отношениях между Пекином и Вашингтоном", - цитирует его агентство Xinhua.
Трамп, со своей стороны, отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.
Встреча состоялась на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, сообщает ТАСС.
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