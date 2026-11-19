Россия ожидает, что к концу 2026 года торговый оборот с Белоруссией составит более $70 млрд. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Деловом форуме Союзного государства \"Интеграция\".

Россия ожидает, что к концу 2026 года торговый оборот с Белоруссией составит более $70 млрд. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Деловом форуме Союзного государства "Интеграция".

"К концу года мы рассчитываем, что наш торговый оборот товарами и услугами превысит $70 млрд. Напомню, что в 2019 году до пандемии мы торговали товарами и услугами на $37,7 млрд", - указал он.

Вместе с тем Оверчук охарактеризовал интеграцию в Союзном государстве как уникальную.

По его словам, связи между двумя странами "представляют собой высшую ценность и служат примером того, как два суверенных государства, основываясь на взаимном уважении, прокладывают дорогу к процветающему единому будущему".

"Это очень деликатный процесс, требующий терпения и времени. И наш путь уникален. И он имеет глубокое значение для будущего строя Союзного государства", - подчеркнул вице-премьер.

"Мы находим решения, которые потом вместе продвигаем", - добавил он, сообщает ТАСС.