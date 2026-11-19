Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что для него \"честь находиться сегодня\" вместе с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
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Политика
Трамп заявил, что для него честь встретиться с лидерами России и Китая
19 ноября 2026 / 15:15
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что для него "честь находиться сегодня" вместе с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
"Сегодня проходит первая в истории трехсторонняя встреча. И для меня честь находиться здесь вместе с Владимиром Путиным. Для меня честь быть с вами, председатель Си Цзиньпин", - отметил американский президент в ходе трехсторонней встречи.
Встреча организована на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, сообщает ТАСС.
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