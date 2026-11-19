Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что для него \"честь находиться сегодня\" вместе с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что для него "честь находиться сегодня" вместе с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

"Сегодня проходит первая в истории трехсторонняя встреча. И для меня честь находиться здесь вместе с Владимиром Путиным. Для меня честь быть с вами, председатель Си Цзиньпин", - отметил американский президент в ходе трехсторонней встречи.

Встреча организована на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, сообщает ТАСС.