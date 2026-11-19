Правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом планирует принять \"декларацию о дерусификации\", предполагающую формирование правовой основы для ограничения использования русского языка. Об этом информировал портал Delfi, ссылаясь на программу деятельности кабинета министров.

Правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом планирует принять "декларацию о дерусификации", предполагающую формирование правовой основы для ограничения использования русского языка. Об этом информировал портал Delfi, ссылаясь на программу деятельности кабинета министров.

В материале указывается, что в документе будут отражены рекомендации историков и социолингвистов. Кроме того, он послужит в качестве правовой основы для укрепления латышского языка в качестве единственного государственного. Вместе с тем в декларации не уточняется, какие именно ограничения на использование русского языка будут введены, сообщает ТАСС.