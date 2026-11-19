Правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом планирует принять \"декларацию о дерусификации\", предполагающую формирование правовой основы для ограничения использования русского языка. Об этом информировал портал Delfi, ссылаясь на программу деятельности кабинета министров.
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Политика
Правительство Латвии планирует принять "декларацию о дерусификации"
19 ноября 2026 / 15:30
© NorthSky Films/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом планирует принять "декларацию о дерусификации", предполагающую формирование правовой основы для ограничения использования русского языка. Об этом информировал портал Delfi, ссылаясь на программу деятельности кабинета министров.
В материале указывается, что в документе будут отражены рекомендации историков и социолингвистов. Кроме того, он послужит в качестве правовой основы для укрепления латышского языка в качестве единственного государственного. Вместе с тем в декларации не уточняется, какие именно ограничения на использование русского языка будут введены, сообщает ТАСС.
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