Мир в условиях ускоряющихся перемен остается неспокойным. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Мир в условиях ускоряющихся перемен остается неспокойным. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

"Сегодня в мире ускоряются перемены столетнего масштаба, спокойствия на планете нет. В сложные времена проявляется ответственность, и наши три страны должны служить примером, совместно поддерживать мир и стабильность во всем мире и вносить больший вклад в прогресс человечества", - отметил он.

По словам китайского лидера, согласие между великими державами обеспечивает спокойствие в мире, а их противоборство влечет за собой хаос.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что КНР, РФ и США должны совместно реагировать на глобальные вызовы и сообща поддерживать мир и стабильность на планете, сообщает ТАСС.