Международный суд ООН девятью голосами против шести постановил, что Мьянма совершила геноцид мусульманского меньшинства рохинджа. Впервые в истории суд признал государство ответственным за совершение геноцида, сообщает ТАСС .

Международный суд ООН девятью голосами против шести постановил, что Мьянма совершила геноцид мусульманского меньшинства рохинджа. Впервые в истории суд признал государство ответственным за совершение геноцида, сообщает ТАСС.

Мьянма "совершила геноцид в отношении группы рохинджа на севере штата Ракхайн, нарушив свои обязательства по Конвенции о геноциде", следует из решения по иску Гамбии, которая обратилась в Международный суд ООН 11 ноября 2019 года.

К делу также присоединились Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Ирландия, Канада, Мальдивы, Нидерланды, Словения и Франция. Слушания по существу дела проходили с 12 по 29 января текущего года.

Согласно материалам суда, жертвами операции сил безопасности Мьянмы в 2017 году стали тысячи мирных жителей из числа рохинджа, которые пытались бежать в Бангладеш. По мнению судей, они "намеревались уничтожить значительную часть рохинджа". При этом власти Мьянмы заявляют, что операция была направлена в отношении боевиков.

В Мьянме отказывают в гражданстве рохинджа, мусульманам по вероисповеданию, которых считают незаконными бенгальскими мигрантами. В условиях этнической дискриминации рохинджа пытаются найти убежище в других странах Юго-Восточной Азии.