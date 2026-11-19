Международный суд ООН девятью голосами против шести постановил, что Мьянма совершила геноцид мусульманского меньшинства рохинджа. Впервые в истории суд признал государство ответственным за совершение геноцида, сообщает ТАСС.
Суд ООН признал ответственность Мьянмы за геноцид рохинджа
Международный суд ООН девятью голосами против шести постановил, что Мьянма совершила геноцид мусульманского меньшинства рохинджа. Впервые в истории суд признал государство ответственным за совершение геноцида, сообщает ТАСС.
Мьянма "совершила геноцид в отношении группы рохинджа на севере штата Ракхайн, нарушив свои обязательства по Конвенции о геноциде", следует из решения по иску Гамбии, которая обратилась в Международный суд ООН 11 ноября 2019 года.
К делу также присоединились Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Ирландия, Канада, Мальдивы, Нидерланды, Словения и Франция. Слушания по существу дела проходили с 12 по 29 января текущего года.
Согласно материалам суда, жертвами операции сил безопасности Мьянмы в 2017 году стали тысячи мирных жителей из числа рохинджа, которые пытались бежать в Бангладеш. По мнению судей, они "намеревались уничтожить значительную часть рохинджа". При этом власти Мьянмы заявляют, что операция была направлена в отношении боевиков.
В Мьянме отказывают в гражданстве рохинджа, мусульманам по вероисповеданию, которых считают незаконными бенгальскими мигрантами. В условиях этнической дискриминации рохинджа пытаются найти убежище в других странах Юго-Восточной Азии.