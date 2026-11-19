Президент РФ Владимир Путин в числе общих угроз для России, США и Китая выделил международный терроризм и транснациональную преступность. Об этом он заявил в начале трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Президент РФ Владимир Путин в числе общих угроз для России, США и Китая выделил международный терроризм и транснациональную преступность. Об этом он заявил в начале трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

"У наших стран общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности - это международный терроризм, транснациональная организованная преступность", - отметил российский лидер.

Вместе с тем, по его словам, Россия, Китай и США стояли у истоков ООН, поэтому на их плечах - задача укрепления системы международного права.

"На наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившаяся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и отраженные в нем принципы", - подчеркнул Путин, сообщает ТАСС.