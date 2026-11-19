Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет приглашение принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в окрестностях Майами (штат Флорида).
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Политика
Пашинян заявил о намерении принять участие в саммите G20 в Майами
19 ноября 2026 / 16:44
© AP Photo/ Pamela Smith/ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет приглашение принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в окрестностях Майами (штат Флорида).
"Большая честь получить такое приглашение, и, разумеется, я приму участие. Приглашена не только Армения, но и другие страны. Азербайджан и Казахстан тоже. Россия является членом "двадцатки". Обязательно приму участие, сейчас все вопросы находятся на этапе рабочего обсуждения", - отметил он в ходе брифинга.
В 2026 году в G20 председательствуют Соединенные Штаты. Финалом американских мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14-15 декабря, сообщает ТАСС.
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