Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет приглашение принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в окрестностях Майами (штат Флорида).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет приглашение принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в окрестностях Майами (штат Флорида).

"Большая честь получить такое приглашение, и, разумеется, я приму участие. Приглашена не только Армения, но и другие страны. Азербайджан и Казахстан тоже. Россия является членом "двадцатки". Обязательно приму участие, сейчас все вопросы находятся на этапе рабочего обсуждения", - отметил он в ходе брифинга.

В 2026 году в G20 председательствуют Соединенные Штаты. Финалом американских мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14-15 декабря, сообщает ТАСС.