Киргизский комик Элдос Алмазов скончался на 30-м году жизни. Соответствующее сообщение разместила в соцсетях его двоюродная сестра Айдана Рустам кызы.
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Общество
Ушел из жизни киргизский комик Элдос Алмазов
19 ноября 2026 / 16:59
© Telegram-канал Элдоса Алмазова/ТАСС
Киргизский комик Элдос Алмазов скончался на 30-м году жизни. Соответствующее сообщение разместила в соцсетях его двоюродная сестра Айдана Рустам кызы.
"Вчера, во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей", - указала она.
Элдос Алмазов страдал редким генетическим заболеванием, из-за которого перестал расти примерно в 9-10 лет. Известность ему принесло участие в шоу "Открытый микрофон" на российском телевидении.
В последнее время Алмазов страдал агрессивным видом рака костной ткани. Последние несколько лет он проживал в России, сообщает ТАСС.
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