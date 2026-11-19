Киргизский комик Элдос Алмазов скончался на 30-м году жизни. Соответствующее сообщение разместила в соцсетях его двоюродная сестра Айдана Рустам кызы.

Киргизский комик Элдос Алмазов скончался на 30-м году жизни. Соответствующее сообщение разместила в соцсетях его двоюродная сестра Айдана Рустам кызы.

"Вчера, во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей", - указала она.

Элдос Алмазов страдал редким генетическим заболеванием, из-за которого перестал расти примерно в 9-10 лет. Известность ему принесло участие в шоу "Открытый микрофон" на российском телевидении.

В последнее время Алмазов страдал агрессивным видом рака костной ткани. Последние несколько лет он проживал в России, сообщает ТАСС.